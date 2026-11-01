Un equipo de especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (Essalud) logró extirpar un tumor de 15 centímetros a Percy, un adolescente de 17 años, mediante una compleja intervención quirúrgica.

Natural de Cajamarca y residente de Ventanilla, Percy cursa el quinto año de secundaria y estudia ingeniería automotriz. Además de apoyar económicamente a sus padres y tres hermanos, sueña con abrir su propia barbería.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse debido a una pérdida inexplicable de peso, náuseas frecuentes y sangrado digestivo. Ante estos síntomas, fue sometido a diversos exámenes especializados, entre ellos una colonoscopia y tomografías.

Ello permitió detectar un tumor de gran tamaño en el colon sigmoide, una parte del intestino grueso. La enfermedad se encontraba en estadio avanzado y la masa tumoral comprometía una zona cercana a la vejiga.

Frente a este diagnóstico, un equipo multidisciplinario de Essalud, integrado por especialistas en oncología, gastroenterología y patología, evaluó el caso y determinó la necesidad de una intervención quirúrgica.

Durante cuatro horas, los médicos realizaron una delicada operación para retirar el tumor de 15 por 15 centímetros junto con el tejido comprometido. Posteriormente, reconectaron el intestino para restablecer su funcionamiento.

“Se realizó una laparotomía exploratoria y una sigmoidectomía radical en bloque. Esto nos permitió retirar la neoplasia completa de 15 por 15 centímetros junto al tejido comprometido, además de una evaluación para descartar cualquier diseminación en los ganglios”, detalló el doctor Héctor Medrano Sáname, del Servicio de Oncología del Hospital Sabogal.

Durante la intervención, los cirujanos también comprobaron que no existían metástasis visibles en el hígado ni en la cavidad abdominal, un hallazgo favorable para el paciente.

La recuperación de Percy fue favorable. Apenas siete días después de la operación, y tras comprobar que podía alimentarse adecuadamente, recibió el alta médica para continuar su recuperación en casa, rodeado del cariño de su familia.