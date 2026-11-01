Un equipo multidisciplinario de Essalud, integrado por especialistas en oncología, gastroenterología y patología, determinó la necesidad de una intervención quirúrgica. (Foto: Essalud)
Un equipo multidisciplinario de Essalud, integrado por especialistas en oncología, gastroenterología y patología, determinó la necesidad de una intervención quirúrgica. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Un equipo de especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (Essalud) logró extirpar un tumor de 15 centímetros a Percy, un adolescente de 17 años, mediante una compleja intervención quirúrgica.

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