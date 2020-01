El conductor de camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y que provocó el incendio en Villa El Salvador, Luis Palomino Guzmán, dio su testimonio a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre lo ocurrido esta mañana.

“Las llantas delanteras bajaron, luego las llantas traseras, ahí reventó la tapa del tanque de la cisterna y sale todo el gas… Yo no podía ni ver, el gas me quemaba", dijo.

“Yo absorbí todo el gas, me sentía mal. Luego tomé un matotaxi porque me sentía mal, yo traté de llamar a los bomberos, mi celular se quedó dentro del camión, no podía ni ver porque todo estaba lleno de gas, paré a un señor y le dije que me preste su celular”, continuó.

Palomino Guzmán fue trasladado a la clínica Tu Salud, donde informaron que “se encuentra hemodinámicamente estable” tras el accidente que deja, hasta el momento, dos muertos y más de 48 heridos.

Christian Miranda Bendezú, director del establecimiento de salud, explicó a Canal N que se le brindó los primeros auxilios a Palomino Guzmán en el área de Emergencias. Indicó que fue estabilizado para posteriormente ser enviado a un hospital de mayor complejidad. Aclaró que no tiene quemaduras.

Hasta el momento, al menos dos personas fallecieron a consecuencia del accidente en Villa El Salvador. Además, el siniestro dejó más de 40 personas heridas y más de 10 viviendas inhabilitadas.

Chofer brinda testimonio. (Video: Canal N)