Una empresa estafó a más de 40 escolares del colegio San Felipe, en el distrito de Jesús María, con un viaje de promoción a San Andrés, Colombia. Pocos días antes de la fecha de la travesía, los padres de familia se enteraron que no había ni pasajes ni reservas en el hotel acordado.

Los padres de familia señalaron a América Noticias que todo inició en abril, cuando contrataron el servicio de la empresa de Jimmy Marcos Castillo Mori, a quien le entregaron más de $ 46 mil.

“Los padres han ido haciendo los pagos conforme se había establecido por unas cuantas cuotas. Lo citan a una reunión en el colegio y el señor se presenta sin ningún documento, sin nada, señalando que ha tenido problemas”, contó Patricia Garrido, una madre de familia.

Indicó que algunos padres de familia comenzaron a realizar las verificaciones con la línea aérea y el hotel. Finalmente se demostró que no había ningún pasaje y ninguna reserva a nombre de nuestros hijos”.

Incluso, según los padres de familia, Castillo Mori les envió el ticket del pasaje comprado, pero en menos de 24 horas los canceló.

En un audio enviado a uno de los padres, Jimmy Castillo aseguró que ellos aceptaron una reprogramación en la fecha del viaje para subsanar el incumplimiento.

“Yo tengo toda la intención de poder brindar ese servicio, eso fue lo que les he mencionado y eso fue lo que se pactó en la última reunión, pero de la noche a la mañana comencé a recibir ataques. No es que me haya ido para escabullirme y estafar. Nunca he tenido ninguna denuncia”, dijo Castillo Mori en el audio.

Los padres buscarán iniciar un proceso legal contra el presunto estafador. “Hemos estado reunidos con el comandante en la Dirincri viendo el tema en la División de Estafas. Estamos pidiendo el impedimento de salida del país de este señor”, indicó Garrido.