El qué estudiar después del colegio es una de las decisiones que enfrentan miles de adolescentes al finalizar la secundaria. Aunque hoy cuentan con acceso inmediato a información sobre carreras, universidades, salarios y tendencias laborales, la abundancia de contenidos en redes sociales y plataformas digitales no necesariamente facilita la elección, por el contrario, puede generar confusión, expectativas poco realistas y temor a equivocarse.

Los jóvenes de 17 y 18 años pertenecen a la generación Z y han crecido rodeados de internet, teléfonos inteligentes y redes sociales. Sin embargo, su familiaridad con la tecnología no garantiza que sepan distinguir entre información confiable, experiencias personales y recomendaciones que pueden influir en decisiones importantes para su futuro.

Para Rosetta Trujillo, docente de Educación de la Universidad Europea de Andalucía, uno de los principales desafíos consiste en enseñar a los adolescentes a transformar la información disponible en criterios propios para decidir.

“Podemos dar por hecho que, porque los adolescentes tienen acceso a mucha información, están mejor preparados para elegir. Yo creo que debemos preguntarnos también si saben qué hacer con toda esa información”, señala la especialista.

La docente advierte que un estudiante puede encontrar simultáneamente contenidos que presentan una profesión como una de las más prometedoras, otros que anuncian su posible desaparición por la inteligencia artificial y publicaciones que ofrecen expectativas de ingresos elevados en sectores completamente diferentes.

“Puede terminar la búsqueda con más opciones y menos claridad. Es una posibilidad que conviene explorar cuando alguien nos dice: ‘No sé qué estudiar’”, explica Trujillo.

Inteligencia artificial y orientación vocacional

La inteligencia artificial también está modificando la manera en que los adolescentes investigan sus alternativas académicas. Estas herramientas pueden ayudar a comparar programas, identificar áreas de interés y preparar preguntas para especialistas en

orientación vocacional. Sin embargo, sus respuestas pueden ser imprecisas, incompletas o demasiado generales.

“La inteligencia artificial puede ayudar a ordenar opciones, explicar diferencias entre estudios o preparar preguntas para una entrevista con un orientador. También puede ofrecer respuestas incorrectas o recomendaciones demasiado generales”, advierte la docente.

Por ello, Trujillo considera necesario fortalecer las competencias de búsqueda, análisis y verificación de información, en lugar de asumir que estas habilidades se adquieren automáticamente por haber crecido en un entorno digital.

Siete claves para elegir una carrera profesional

Desde la Universidad Europea se proponen siete recomendaciones para acompañar a los estudiantes en este proceso:

1. Reconocer los intereses personales. Identificar las materias, actividades y temas que despiertan curiosidad y motivación, sin limitar la decisión a las carreras más conocidas.

2. Identificar habilidades y fortalezas. Reconocer capacidades como la comunicación, el pensamiento analítico, la creatividad, la investigación y el trabajo en equipo.

3. Conocer la realidad de cada profesión. Revisar los planes de estudio, conversar con profesionales y acercarse a los entornos laborales para comprender las funciones y desafíos cotidianos.

4. Investigar el mercado laboral. Analizar las competencias que buscan las empresas y las tendencias de los sectores productivos, sin asumir que una profesión garantiza empleo o ingresos determinados.

5. Escuchar a la familia sin renunciar a la decisión personal. Considerar los consejos y las posibilidades económicas del hogar, procurando que las expectativas familiares no sustituyan los intereses del estudiante.

6. Comparar las alternativas educativas. Evaluar los contenidos académicos, las modalidades de estudio, las oportunidades de prácticas, los servicios de orientación y los costos de formación.

7. Aceptar que la decisión puede requerir tiempo. Explorar diferentes alternativas, buscar acompañamiento y comprender que los intereses profesionales pueden evolucionar.

Las empresas también pueden contribuir a una mejor elección

Uno de los aspectos que destaca Rosetta Trujillo es la importancia de que los adolescentes conozcan directamente los entornos de trabajo antes de decidir qué estudiar.

“Las empresas pueden abrir sus espacios, explicar qué tareas se realizan en cada profesión y permitir que los adolescentes conversen con personas con trayectorias diferentes. Conocer cómo es una jornada de trabajo, qué dificultades aparecen y qué se disfruta de ella aporta una información que cuesta obtener en una descripción de una carrera”, afirma.

Este acercamiento permite contrastar la imagen que ofrecen las redes sociales sobre determinadas profesiones con las actividades, responsabilidades y competencias que realmente exige su ejercicio.

La docente también señala que detrás de la indecisión pueden existir motivos distintos: interés por varias áreas, miedo a equivocarse, presión familiar o preocupación por los costos educativos. Por ello, la orientación debe adaptarse a las circunstancias de cada estudiante.

“Mi consejo sería empezar por un paso manejable: elegir dos o tres opciones, compararlas con ayuda y buscar alguna experiencia que permita conocerlas mejor. Sin exigir que a los 17 años tengan resuelta toda su vida profesional”, recomienda Trujillo.

Para la especialista, la elección de una carrera debe entenderse como un proceso de exploración en el que los adolescentes tengan la oportunidad de expresar sus preferencias, conocer alternativas y tomar decisiones con información suficiente.

“Orientar también es ayudarles a reconocer qué les interesa, qué apoyos necesitan y qué decisiones pueden revisar por el camino”, concluye Rosetta Trujillo, docente de Educación de la Universidad Europea de Andalucía.