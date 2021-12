El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó este viernes que se seguirá reavivando el fuego en la galería Plaza Central, que fue consumida por un incendio en Mesa Redonda, pero que no se podrá expandir debido a que el siniestro ya está confinado. Aclaró que se procederá con la remoción de escombros hasta que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Cgbvp) termine su labor.

“El incendio se confinó alrededor de las 11 de la noche, sin embargo, hay unas llamas que se seguirán prendiendo durante el transcurso del día, pero lo importante es que esto no va a correr a otros espacios. Esta es la última labor de los Bomberos que se tiene que realizar para que no haya ningún tipo de fuego. Según información de los propios bomberos esto no se va a expandir. Son cosas que rebrotan”, indicó en conferencia de prensa.

Al ser consultado respecto al tiempo del cierre de los jirones colindantes a la galería siniestrada, el burgomaestre señaló que esta medida tendrá se mantendrá el tiempo que sea necesario. Se trata de las cuadras 6 y 7 del jirón Puno, cuadras 7 y 8 del jirón Ayacucho, cuadras 11 y 12 del jirón Andahuaylas y cuadra 7 del jirón Inambari.

Muñoz Wells insistió en que la Municipalidad de Lima sí realiza la fiscalización en el conglomerado comercial y producto de esta labor se han clausurado y sancionado centros comerciales. Aseguró que esta área de la comuna metropolitana cumplirá un trabajo “adicional” para evitar esta clase de siniestros en Mesa Redonda.

Señaló que la galería Plaza Central tenía licencia de comercialización, pero no de depósito. “No es que no tenía autorización, tenia autorización para comercio [...] De todas maneras vamos hacer un esfuerzo adicional se está haciendo el trabajo con Fiscalización. Hace unos días atrás la galería de Mina de Oro fue clausurada, también por incumplimiento, hay muchos procedimientos sancionadores que se han dado, y en ese sentido estamos trabajando”, añadió.

En siniestro se inició antes de las 8:00 p.m. en la galería Plaza Central, ubicada en el jirón Andahuaylas 1138, cerca del cruce con jirón Puno, en el conglomerado Mesa Redonda. Allí, en la parte alta se había construido un almacén con material prefabricado. El incendio no dejó heridos ni víctimas que lamentar.

