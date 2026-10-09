La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, cumplió la meta anunciada por la actual gestión y llegó a su décima biblioteca rural y nativa implementada en menos de un año. Lo hizo en el Centro Poblado La Islilla, en Paita, Piura, donde inauguró la Biblioteca Pública “Pescando conocimiento”, un nuevo espacio de lectura, información y acceso al conocimiento para más de 2000 habitantes.

La nueva biblioteca cuenta con un área de 54 m², 1000 libros y tres computadoras, además de servicios de lectura en sala, préstamo a domicilio, acceso a información digital mediante internet, servicio de información, extensión bibliotecaria y estantería abierta.

“La biblioteca pública no puede esperar a que las personas lleguen a ella; es la biblioteca la que debe llegar donde más se necesita”, señaló el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, al explicar la estrategia de implementación de bibliotecas rurales.

Durante la inauguración de “Pescando conocimiento”, el funcionario destacó que la esta nueva biblioteca en La Islilla representa mucho más que la apertura de un nuevo local.

“Hoy no estamos poniendo punto final a un proyecto. Estamos escribiendo la primera página. Queremos que aquí muchos niños descubran su primer libro, que muchos jóvenes encuentren información para sus estudios y que muchas familias hagan de esta biblioteca un lugar propio”, agregó.

La ceremonia de apertura reunió a autoridades locales como el alcalde de La Isilla, Roberto Rumiche, representantes de la comunidad educativa, familias y estudiantes, en torno a una jornada donde se realizaron actividades artísticas y culturales, como parte de los actos conmemorativos por el Combate de Angamos en Paita, tierra natal de nuestro héroe nacional Miguel Grau.

Su implementación fue acompañada por la Municipalidad del Centro Poblado La Islilla y contó con el trabajo articulado de autoridades educativas y representantes de la comunidad.

Una biblioteca que nace mirando al mar

“Pescando conocimiento” no es un nombre elegido al azar. La Islilla es una comunidad con una profunda identidad marítima, donde la pesca artesanal constituye la principal actividad económica y ocupa a más del 60 % de su Población Económicamente Activa.

Además, en los últimos años, el ecoturismo ha comenzado a ganar espacio gracias a la cercanía de la Isla Foca y a actividades como el avistamiento de lobos marinos, pingüinos de Humboldt y aves guaneras.

En este contexto, la biblioteca busca convertirse en un espacio de encuentro para niños, jóvenes y familias; un lugar para estudiar, leer, acceder a información, utilizar herramientas digitales y descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje.

Diez bibliotecas, una misma apuesta

Con la biblioteca de La Islilla, la BNP alcanza diez bibliotecas rurales y nativas implementadas en menos de un año en ocho regiones del país, consolidando una estrategia que busca llevar los servicios bibliotecarios a comunidades históricamente excluidas de estos espacios.

Estos espacios se ubican en Huancavelica, Loreto, Junín, Amazonas, Lima, Ica (dos bibliotecas), Cusco (dos bibliotecas) y Piura.

El modelo contempla no solo la entrega de libros, sino también la creación de espacios adecuados, mobiliario, tecnología, acceso a la Biblioteca Digital de la BNP, colecciones pertinentes y acompañamiento técnico para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Datos:

- El jefe institucional también participó en la inauguración de la Biblioteca Pública “Mario Vargas Llosa”, ubicada en el distrito de Salitral, provincia de Morropón, región Piura.

- La BNP prestó asistencia técnica para su implementación, como parte de su estrategia para promover el cierre de brechas de acceso a la lectura en las regiones y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB).