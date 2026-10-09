La Biblioteca Nacional del Perú inaugura su décima biblioteca rural en menos de un año y cumple meta de gestión en La Islilla. (Foto: BNP)
La Biblioteca Nacional del Perú inaugura su décima biblioteca rural en menos de un año y cumple meta de gestión en La Islilla. (Foto: BNP)
Por Redacción EC

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad adscrita al Ministerio de Cultura, cumplió la meta anunciada por la actual gestión y llegó a su décima biblioteca rural y nativa implementada en menos de un año. Lo hizo en el Centro Poblado La Islilla, en Paita, Piura, donde inauguró la Biblioteca Pública “Pescando conocimiento”, un nuevo espacio de lectura, información y acceso al conocimiento para más de 2000 habitantes.

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