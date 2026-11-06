Extorsiónes afectan a distintos negocios. (Foto: GEC)
Extorsiónes afectan a distintos negocios. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

Las redes criminales dedicadas a la extorsión, los asaltos y el contrabando de productos ilegales golpean a las tiendas de barrio de varios países de Latinoamérica. Aunque estos delitos tienen distinta incidencia en cada país, los líderes de importantes gremios bodegueros de la región advierten que las organizaciones criminales operan cada vez más allá de las fronteras nacionales.

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