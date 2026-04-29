Cuando Rocío Madueño habla de poesía, lo hace como poeta, pero avistando su parte de psicóloga clínica: “Parto del Tánatos y lo vuelvo a Eros”, explica sobre su nuevo poemario “El cielo que cargo dentro”. La frase, tomada del lenguaje científico, traduce su proceso creativo en este segundo libro. Tánatos —la pulsión de muerte, la pérdida, la ausencia— se transforma en Eros, en impulso vital, en creación.

Madueño (Lima, 1971), psicóloga clínica por más de una década, tiene también un lado empresarial. Dirige los espacios gastronómicos Troppo, Rossa, Lila y La Gelateria di Troppo, todos con un aspecto visual tan poético como sus palabras cuando se expresa de la vida. “Escribir un libro es honrar la vida de uno”, se expresa.

“La poesía se me presenta desde adentro. No es algo que busco, sino que se revela. Cuando abres esa puerta, en mi caso, al escribir este poemario, salen otras cosas también. Uno viene a ser como un artificio intelectual, una entelequia. Y este libro, en realidad, es una síntesis de un universo propio”, agrega la autora.

“Los átomos que ahora bailan, que tú me enseñaste a llevar a innumerables futuros como este, comienzan a enlazarse en el recuerdo. En la realidad. Inagotables en la memoria. El alma tiene razones de lo eterno, padre”, le habla Madueño a su mejor amigo, su compañero, su maestro, en el poemario.

“La manera de vincularme con mi padre fue de muchas maneras. Una era la poesía, porque le gustaba muchísimo. Y la otra era estar juntos en una mesa, pues era un curioso de la comida, un gastrónomo”, dice.

La pérdida de su padre es un punto de partida que nunca se convierte en relato al detalle. Pero acepta que perderlo fue inesperado y también doloroso, a pesar de tener la madurez de 29 años cuando ocurrió. “El acto de convivir con su ausencia cambia constantemente”, dice.

Sin embargo, este libro se aborda más allá de una sola ausencia. En el universo de Madueño hay lugar para la belleza y el deseo. “Como mujeres, el erotismo es parte de existir. Es un motor. De ahí sacas lo creativo. Es el Eros. En realidad, hablando de erotismo, mis vivencias son infinitas. No hablo de algo en particular, sino de ese sentimiento dentro que sale ficcionado y con mucha fuerza”, dice Madueño.

El Dato

La presentación del libro “El cielo que cargo dentro” se realizará en la Librería Book Vivant de San Isidro el 29 de abril. Contará con la presencia de Patricia Del Río y Alessandra Pinasco.