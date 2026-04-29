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Rocío Madueño (Lima, 1971), licenciada en Psicología Clínica por la UNIFE, dirige los restaurantes Troppo, Rossa, Lila y La Gelateria di Troppo; es también poeta, y en su obra explora la memoria, el deseo y la ausencia en "El cielo que cargo dentro". (Foto: Captura de pantalla)
Rocío Madueño (Lima, 1971), licenciada en Psicología Clínica por la UNIFE, dirige los restaurantes Troppo, Rossa, Lila y La Gelateria di Troppo; es también poeta, y en su obra explora la memoria, el deseo y la ausencia en "El cielo que cargo dentro". (Foto: Captura de pantalla)
Por Leslie A. Galván

Cuando Rocío Madueño habla de poesía, lo hace como poeta, pero avistando su parte de psicóloga clínica: “Parto del Tánatos y lo vuelvo a Eros”, explica sobre su nuevo poemario “El cielo que cargo dentro”. La frase, tomada del lenguaje científico, traduce su proceso creativo en este segundo libro. Tánatos —la pulsión de muerte, la pérdida, la ausencia— se transforma en Eros, en impulso vital, en creación.

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