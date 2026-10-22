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Resumen

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Maluma confesó, en una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que sufrió trastorno alimenticio antes de posar para campañas de moda. (Foto: Instagram)
Maluma confesó, en una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que sufrió trastorno alimenticio antes de posar para campañas de moda. (Foto: Instagram)
Por Agencia EFE

El cantante colombiano Maluma reveló este miércoles que “todavía” tiene “mucha ansiedad”, tras compartir en 2025 que padecía esta condición, y que ha tenido un desorden alimenticio que lo “obsesionó” con la comida antes de posar para campañas de moda.

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