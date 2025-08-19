Tras el éxito del tour Promesa, la legendaria banda de culto peruana Dolores Delirio suma una nueva presentación: Bonus Track Lima, este miércoles 20 de agosto en Sala Osma, Barranco.

El primer concierto de la gira, realizado el 8 de agosto en Lima, fue un éxito absoluto: entradas agotadas, un público que vibró, cantó y celebró cada canción… pero que quedó con ganas de más. A raíz de este entusiasmo y a pedido de los fanáticos, la banda decidió abrir una segunda fecha en la capital.

Con sold outs en Lima y Arequipa, el tour Promesa continúa con este Bonus Track y luego seguirá su ruta hacia Trujillo el 22 de agosto y Cusco el 23 de agosto.

Esta presentación en Lima será un show de formato íntimo, pensado para que el público sienta de cerca la potencia, fuerza e intensidad que caracterizan a Dolores Delirio. Ademas se ha tomado en consideración todos los comentarios para que esta nueva experiencia sea la mejor para el publico.

Dolores Delirio reafirma su conexión con el público y promete que esta noche será un capítulo inolvidable en la historia de la banda.