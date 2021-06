Conforme a los criterios de Saber más

“Mi relación con el público infantil es natural y fluida, no actúo como alguien de mayor rango. Para ellos sólo soy alguien amistoso que canta y hace pasos de baile que ellos también pueden interpretar”, dice el barbado músico, pintor, narrador de historias y artífice de Tierra Sur, orquesta de reggae en actividad desde 1988 y pivote de sus exploraciones en jazz, funk, blues, rhythm and blues, ska, rocksteady, gipsy y otros derivados tanto del culto a Haile Selassie como del torrente negro que baja desde el delta del Mississippi. De su aclimatación local se encargaría, claro está, Pochi Marambio (68), autor de una serie de discos que terminarían como verdaderos clásicos del género: “Reggae 1” (1989), “Mi marimba” (1992), “Amor y rebelión” (1994), “Tierra de nadie” (1995) o “Le pediste a Dios” (2005).

En el camino, esta rara especie de predicador cantante y sonante fue estableciendo una estrecha relación con el público infantil. “Antes de la cuarentena teníamos un número creciente de actuaciones para niños. Camila Visscher y Raquel Marambio, coristas de Tierra Sur, son también pintoras que interactúan con los niños pintando. Además de tener una concurrencia masiva en parques, hemos hecho shows en locales culturales y espacios algo más familiares”. Sería en esas circunstancias cuando las solicitudes para que compile sus canciones infantiles en un solo volumen se desbordaron. “Fueron ellos quienes demandaron la edición de discos, fíjate que todavía hay gente que escucha álbumes en físico”, dice Marambio, extrayendo de su morral la portada de su nuevo compacto.

Flujo espiritual

Se trata de “Cuando sea mayor”, selección de diez canciones compuestas desde 1994 y que se fueron integrando al volumen de manera más o menos espontánea. Allí está, por ejemplo, “Reino Animal” proveniente del álbum “Tierra de nadie” y que terminó siendo coreada por la gente menuda. O “Prepárate” y “Cataplum chimpún”, que se difundieron a pedido del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (Cesip) el año 1994 como parte de una campaña de prevención al maltrato y abuso sexual infantil. O el single “Saña no” lanzado el 2018. Y otras tres canciones —”Waldo el búho periodista”, “Sirway colibrí” y “La luna” — que son versiones musicalizadas del volumen de cuentos que el artista lanzara hace seis años.

Pero también hay tres temas nuevos —”Cuando sea mayor”, “Reggae baby” y “Dulce y feliz cumpleaños”— cuya incorporación al volumen el autor explica: “La primera es una canción al amigo imaginario de los niños. Recordándolo, el adulto vuelve imaginariamente para verlo y ocurre que él viene a ser su propio amigo imaginario. ‘Dulce..’ es una canción de cumpleaños para mi nieta, ella misma ha grabado con el coro de Tierra Sur, yo no la canto. ‘Reggae baby’ es un tema divertido que usa el abecedario, los números y las estaciones del año y está dedicado a la mamama y al papapa. Lo interesante del asunto es que ‘Cuando sea mayor’ fue primero una composición de tipo despecho”.

Consultado acerca de los procesos de readaptación que, probablemente, operan en un músico durante el trasvase hacia el universo infantil, Marambio responde con naturalidad de un impúber: “Interpretamos mis letras tal cual en shows para niños, no necesitan readaptarse. Ahora, es verdad que no incluimos nuestras canciones de contenido político o de temas muy serios porque tampoco son favoritas de los niños y porque están hechas con ritmos y arreglos no tan divertidos”. ¿Y cuando se trata de tus cuentos? “Muchas de mis letras son narrativas, de allí resultaron estos cuentos-canciones y también sale la producción de obras musicales para historias más extensas”.

Como se sabe, Marambio es también creador de canciones que se leen como relatos y de relatos que él mismo convierte en canciones. Fruto de ese trasiego es la colección “Las kantigas de Pochi” (Peisa, 2015). Y será este mismo espíritu el que anime las diez canciones de “Cuando sea mayor”, volumen que terminará siendo una celebración del poder de la imaginación y los sueños de cara a un mundo armonioso como el reggae de Tierra Sur, ese flujo manso, tierno y esperanzador en medio de las adversidades cotidianas.

Marambio es también creador de canciones que se leen como relatos y de relatos que él mismo convierte en canciones. (Foto: Francesa Florián / Difusión)

Ficha técnica

Título: “Cuando sea mayor”.

Año: 2021.

Sello: Independiente.

Lanzamiento: 25 de junio.

Plataformas: Spotify, YouTube, Deezer, Apple, Claro.

Pochi Marambio recibió el premio de los ASCAP Pop Music Awards (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) por la canción “My Oh My”. (Foto: Francesa Florián / Difusión)

VIDEO RECOMENDADO

"Koro Kemboro" de Miki González. null