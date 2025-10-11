Horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 11 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, sábado 11 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las personas que evalúan proyectos traerán buenas noticias y beneficios. Amor: tomará iniciativas que fortalecen a la pareja y disipan dudas y conflictos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea se convertirán en el obstáculo que perjudica las nuevas ideas. Amor: personas entrometidas generarán conflictos que afectan la vida sentimental.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: logrará un acuerdo muy conveniente para llevar adelante los proyectos. Amor: no podrá dejar pasar el encanto de una bella persona y querrá conocerle.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá los pies sobre la tierra y las cosas marcharán mejor; crisis superada. Amor: expresará los sentimientos y la respuesta será increíble; la pareja crece en armonía.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: acciones positivas. Recuperará contactos valiosos y modificará una estrategia. Amor: actitudes generadas por desconfianza causarán incomodidad en la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: proyectos de colegas ocuparán todo el tiempo, pero valdrán la pena. Amor: se animará a tomar iniciativas poco usuales y la pareja lo disfrutará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: oportunidad para cambiar el rumbo y reformular las metas; éxito resonante. Amor: superará una crisis en la pareja y con afecto, se generará un nuevo comienzo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre21)

Trabajo y negocios: dará a cada problema la prioridad que necesita y los planes se cumplirán. Amor: la pareja recuperará la alegría, el encanto renace y sana heridas del pasado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierto desorden podría afectar la continuidad de un proyecto. Amor: la insistencia con reclamos infundados en la pareja le harán perder la paciencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros han pasado por alto y se destacará. Amor: momento para expresar lo que le disgusta y decir aquello que espera de la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se alterarán los ánimos por errores no detectados pero resolverá a tiempo. Amor: las actitudes de su pareja alterarán la armonía lograda; se avecina un cambio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sorprenderá a colegas con un cambio drástico de rumbo pero le entenderán. Amor: no necesita una relación conflictiva, será propicio apartarse y meditarlo bien.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DOTADA DE GRAN SENTIDO ESTÉTICO PARA DISTINGUIR LO BUENO DE LO MEJOR.

