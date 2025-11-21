Horóscopo de hoy, viernes 21 de noviembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, viernes 21 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: se gestará un negocio en el que valdrá la pena aportar su capacidad y esfuerzo. Amor: en la pareja le pedirán que no postergue iniciativas; será acertado actuar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: reconocerá aptitudes de sus colegas que permiten avanzar en los proyectos. Amor: una ex pareja rondará en su entorno cercano pero no le causará molestias.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse serán destacados y generará un beneficio. Amor: querrá disponer del tiempo a su manera, pero desatará una discusión en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: aprecia que las cosas no registren cambios bruscos, pero se avecina otro rumbo. Amor: dejará de lado la ansiedad y descubrirá que se avecina un romance inesperado.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: el cumplimiento de metas antes del plazo, hará llegar los beneficios prometidos. Amor: tendrá gestos que se volverán irresistibles para cierta persona de su entorno.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: cumplirá los pasos que le llevan a un nuevo empleo y se concretará. Amor: alguien captará su atención en una reunión y vivirá un romance que será duradero.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: resultados poco alentadores apurarán cambios postergados. Amor: aunque se generan roces, logrará hacer las paces en la pareja; dulce vivencia.

ESCORPIO (octubre23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: enfrentará a cierta gente que cuestiona los trabajos realizados. Amor: su corazón temblará ante un recién llegado que posee rasgos de especial encanto.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se concentrará en un proyecto difícil y será la clave del éxito. Amor: vencerá actitudes obstinadas en la pareja con pequeñas atenciones y todo mejorará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta a la que conviene revisar las condiciones. Amor: se valorará mucho el esfuerzo que hace para renovar el romance; se lo retribuirán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aún con errores y planes postergados, todo comenzará a revertirse. Amor: le reprocharán que actúa con desapego; si se lo permite, habrá dulces momentos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: todo a su alrededor parecerá un caos pero tendrá el control a cada momento. Amor: su intuición le llevará a concretar encuentros que generarán un romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PACÍFICA PERO ORGULLOSA. LE DISGUSTA QUE LE DIGAN LO QUE TIENE QUE HACER.

