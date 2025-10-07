Horóscopo de hoy, martes 7 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 7 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, martes 7 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: postergará una decisión y pronto sabrá que fue buena idea, algo nuevo surgirá. Amor: momento para planear el encuentro ansiado con esa persona tan atractiva.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: gente entrometida querrá hacer planes sin consultarle, pero actuará rápido. Amor: su temor al compromiso hará que tenga actitudes confusas, pero le convencerán.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirán habilidades que cree no poseer y las cosas comenzarán a mejorar. Amor: una actitud indiferente en la pareja no generará nada bueno; riesgo de ruptura.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: cuestiones domésticas podrían afectar un proyecto; momento para revisar. Amor: alguien con fuerte encanto generará entusiasmo y le prepara para una relación.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: propicio ignorar críticas y rumores que influyen en el trabajo y concentrarse. Amor: se comportará con gran encanto y cierta persona se lo retribuirá con fuerte calidez.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tomará una decisión en soledad y nadie se lo reprochará. Todo cambia. Amor: dedicará más tiempo para en pareja y un nuevo mundo surgirá para disfrutar.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su proyecto marchará con dificultades, pero gente influyente ayudará. Amor: su carácter enamoradizo se despertará y le prepara para un dulce encuentro.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: el proyecto parecerá complicado pero su intuición le guiará al éxito. Amor: podría comenzar un romance con una persona que posee gran simpatía.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que hará bien en no dejar pasar. Amor: se avecina un momento de críticas y replanteos que harán surgir lo positivo.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a resolver problemas y creará otra dinámica. Amor: una cita divertida avivará la calidez de la pareja y los desacuerdos se olvidarán.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: será exigente para obtener resultados positivos y se lo agradecerán. Amor: alguien resultará ser su alma gemela y descubrirá que reúne mucho de lo que ama.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas que no ayudan. Será hora de revisar y hacer cambios. Amor: alguien se acercará impactado por su encanto y le hablará de romance.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO EN UN AMBIENTE ORDENADO.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC