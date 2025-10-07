Horóscopo de HOY, martes 7 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: postergará una decisión y pronto sabrá que fue buena idea, algo nuevo surgirá. Amor: momento para planear el encuentro ansiado con esa persona tan atractiva.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: gente entrometida querrá hacer planes sin consultarle, pero actuará rápido. Amor: su temor al compromiso hará que tenga actitudes confusas, pero le convencerán.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirán habilidades que cree no poseer y las cosas comenzarán a mejorar. Amor: una actitud indiferente en la pareja no generará nada bueno; riesgo de ruptura.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: cuestiones domésticas podrían afectar un proyecto; momento para revisar. Amor: alguien con fuerte encanto generará entusiasmo y le prepara para una relación.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: propicio ignorar críticas y rumores que influyen en el trabajo y concentrarse. Amor: se comportará con gran encanto y cierta persona se lo retribuirá con fuerte calidez.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: tomará una decisión en soledad y nadie se lo reprochará. Todo cambia. Amor: dedicará más tiempo para en pareja y un nuevo mundo surgirá para disfrutar.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: su proyecto marchará con dificultades, pero gente influyente ayudará. Amor: su carácter enamoradizo se despertará y le prepara para un dulce encuentro.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: el proyecto parecerá complicado pero su intuición le guiará al éxito. Amor: podría comenzar un romance con una persona que posee gran simpatía.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que hará bien en no dejar pasar. Amor: se avecina un momento de críticas y replanteos que harán surgir lo positivo.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a resolver problemas y creará otra dinámica. Amor: una cita divertida avivará la calidez de la pareja y los desacuerdos se olvidarán.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: será exigente para obtener resultados positivos y se lo agradecerán. Amor: alguien resultará ser su alma gemela y descubrirá que reúne mucho de lo que ama.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: recibirá críticas que no ayudan. Será hora de revisar y hacer cambios. Amor: alguien se acercará impactado por su encanto y le hablará de romance.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO EN UN AMBIENTE ORDENADO.