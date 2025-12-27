Horóscopo de HOY, sábado 27 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para no hablar de más respecto de los proyectos nuevos o los arriesgará. Amor: un cambio de ambiente permitirá que su encanto se perciba irresistible.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien tomará decisiones sin consultar y eso le alterará los nervios. Calma. Amor: resolverá una situación emocional con madurez y alguien se enamorará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concentrará en lo prioritario pero no dejará de actuar con audacia y ganar. Amor: expresará libremente los sentimientos y una bella persona quedará impactada.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no estará a la altura de lo esperado pero le dará mayor experiencia. Amor: alguien le ayudará a liberar su inagotable ternura y una relación podría ser posible.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus ideas se destacarán entre muchas y gente influyente querrá darle otro puesto. Amor: vivirá momentos de fuerte atracción y deseo en aumento; la relación crecerá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán tareas canceladas y cobranzas demoradas, pero lo resolverá. Amor: gestos con pequeñas atenciones crecerán y permitirán que una cita se concrete.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta laboral que examinará en detalle. Será prometedora. Amor: con un cambio de actitud, los momentos placenteros crecerán para bien de la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que entusiasma porque refuerza su creatividad. Amor: calidez, unión física plena y gestos amorosos harán que la pareja se consolide.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad comercial estará afinada y generará beneficios. Amor: un tema que en la pareja se ignora, se actualiza; tendrá mano firme y lo resolverá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acertará si quita los datos que no sirven para que surja algo positivo. Amor: dejará de ser exigente y las trabas se liberarán; nuevo romance o reconciliación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si interviene en una situación conflictiva, las cosas se resolverán a su favor. Amor: le pedirán cambios en la relación que implicarán actitudes no habituales.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ausencias inesperadas podrían hacer naufragar sus planes pero no lo lograrán. Amor: si deja atrás las dudas, el enamoramiento surgirá plenamente y lo comparte.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS