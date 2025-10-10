Perú y Chile se ven las caras este viernes 10 de octubre del 2025 en amistoso válido por la fecha FIFA. En los minutos iniciales del encuentro ‘La Bicolor’ se acercó peligrosamente a portería rival.

Una buena jugada colectiva terminó en la banda izquierda para que César Inga tire el centro rasante sobre Luis Ramos. El delantero intentó un taco, pero no logró conectar del todo el balón.

¡No logran concretar el gol! La Selección Peruana continúa generando situaciones de peligro. ⚽❌



⏱ 35’ PT | CHI 🇨🇱 0 - 0 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/rxxrgxQyjf — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 10, 2025

