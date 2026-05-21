Senegal llamó la atención en redes sociales con un espectacular video para presentar a sus convocados al Mundial 2026. La selección africana reveló de una manera innovadora a los 28 jugadores que pelean por un lugar en la Copa del Mundo.

La producción audiovisual, compartida en sus canales oficiales, mostró uno a uno a los futbolistas elegidos por el técnico Pape Thiaw. Sin embargo, la lista todavía no es definitiva, ya que el entrenador deberá recortar dos nombres antes del 1 de junio, fecha límite para entregar la nómina oficial a la FIFA.

Los ‘Leones de la Teranga’ apuestan por mantener la base que los llevó a ser Campeones de África. El experimentado Sadio Mané encabeza la convocatoria y vuelve a ser el gran referente de una selección que buscará dar pelea en el torneo más importante del planeta.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Senegal integrará el Grupo I del Mundial 2026, donde tendrá una exigente primera fase frente a Francia, Noruega e Irak. El debut será el 16 de junio ante los franceses, en uno de los partidos más atractivos de la zona.

Luego del estreno, los africanos se medirán ante Noruega el 22 de junio y cerrarán su participación en la fase de grupos frente a Irak el 26. Senegal ya empezó a jugar su Mundial con una presentación que no pasó desapercibida y que ilusiona a sus hinchas.