¿Cómo son y cuál es el poder de los misiles Tomahawk que Ucrania quiere para atacar dentro de Rusia?

Ucrania ha venido solicitando en los últimos meses armas de largo alcance que le permitan cambiar la ecuación militar con Rusia. El pedido de Kiev ha sido repetitivo para sus aliados, sobre todo con Estados Unidos, en busca de sistemas con los que pueda compensar la superioridad de Moscú en cuanto a armamentos. Entre los recursos solicitados están los misiles crucero Tomahawk, una de las herramientas más efectivas en el arsenal estadounidense.

Moscú ya ha lanzado advertencias respecto a un posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania, que con este sistema busca atacar refinerías, oleoductos, centrales eléctricas y otras estructuras de energía rusa. El pasado jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin indicó que “si Estados Unidos suministra estos misiles, no solo está armando a Ucrania, está asumiendo la responsabilidad directa de cualquier ataque que ocurra en territorio ruso con esas armas”.

Putin también alertó que este camino “destruiría lo que queda de las relaciones bilaterales con Washington” y que Rusia se reserva “el derecho de responder de forma asimétrica o directa”. Queda claro que esta medida podría generar una escalada en el conflicto entre Moscú y Kiev que lleva más de tres años.

Pero, ¿cuál es el poder de los misiles Tomahawk?

El misil Tomahawk. (AFP).

Estos misiles de largo alcance fueron diseñados en la Guerra Fría para dotar a la armada estadounidense. No obstante, los misiles Tomahawk han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta convertirse en uno de los emblemáticos armamentos del país norteamericano. Hoy pueden ser lanzados desde buques de guerra, submarinos y desde plataformas terrestres.

Una de sus principales características es su gran alcance: la variante más moderna puede recorrer hasta 2.500 kilómetros, convirtiéndolo en un perfecto sistema para atacar objetivos estratégicos profundos.

El Tomahawk suelen llevar ojivas (cargas explosivas) de hasta 454 kilos y están diseñados para volar a bajas altitudes. Va a velocidad de crucero de 885 km/h. Son difíciles de detectar y derribar. Siguen su camino mediante sensores y sistemas de navegación GPS.

Su pequeño tamaño (mide 6,1 metros), su capacidad para cambiar de rumbo durante el vuelo (pesa alrededor de 1.510 kg) y la posibilidad de ser reprogramado en pleno trayecto, lo convierten en un sistema de ataque flexible y adaptativo. La agencia de noticias Reuters indica que Estados Unidos planea comprar el próximo año 57 misiles Tomahawk, que son fabricados por el grupo aeroespacial Raytheon.

¿Dónde ha usado estos misiles Estados Unidos?

El debut operativo Tomahawk se produjo durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando el Ejército de Estados Unidos lanzó centenares de estos misiles contra objetivos claves (radares, centrales eléctricas, depósitos de municiones o centros de comando) en Irak. Esta fue la primera que los ojos del mundo presenciaron el uso de este tipo de armamento de precisión.

Los misiles Tomahawk también fueron utilizados en otros conflictos, como el bombardeo de los Balcanes en los años noventa, durante la invasióna Irak en el 2003, en ataques puntuales en Siria y en intervenciones como en Libia en el 2011. Es decir, siempre se han empleado para golpear objetivos estratégicos al inicio de una campaña militar o en operativos de precisión en los que no se busca exponer pilotos ni tropas.

En esta imagen publicada por la Armada de EE. UU., el destructor de misiles guiados USS Barry, clase Arleigh Burke, lanza un misil de crucero Tomahawk mientras navega por el mar Mediterráneo el 29 de marzo de 2011. (AFP). / JONATHAN SUNDERMAN

De acuerdo a Raytheon, el Tomahawk “es el misil de crucero más avanzado del mundo”, y fue usado “más de 2.000 veces en combate y sometido a pruebas en vuelo más de 500 veces”.

El Reino Unido, única nación además de Estados Unidos que los ha utilizado en combate, los disparó desde submarinos en campañas como la de Libia. Este dato no es menor, pues Washington ha sido históricamente muy restrictivo con la transferencia de este tipo de armamento. Por ello, el pedido de Ucrania representa un cambio de contexto significativo en esa política que ha manejado el país norteamericano.

Precisamente, desde el Pentágono y el Departamento de Estado se ha filtrado que, aunque la petición de Ucrania es legítima, la entrega de Tomahawk no es inminente ni segura. Uno de los argumentos es que estas armas son un recurso estratégico limitado, pensado para la defensa de flotas navales y submarinos, y que su redireccionamiento podría afectar la preparación militar estadounidense. A eso se suma la presión interna y externa para evitar una escalada directa entre potencias nucleares.

