Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué dice el decreto de “conmoción externa” que dará más poder a Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos?
Resumen de la noticia por IA
¿Qué dice el decreto de “conmoción externa” que dará más poder a Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos?

¿Qué dice el decreto de “conmoción externa” que dará más poder a Maduro ante las “amenazas” de Estados Unidos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Nicolás Maduro “suscribió” un decreto de “conmoción exterior” que le otorga poderes especiales para defender a Venezuela ante las “peligrosas amenazas” de Estados Unidos, anunció el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La medida se da en el contexto del poderoso despliegue naval ordenado por el presidente Donald Trump en el mar Caribe para labores de interdicción de drogas, algo que en Caracas es interpretado como la preparación de una acción militar en territorio venezolano para deponer al régimen chavista.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC