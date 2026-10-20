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Resumen

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Un manifestante envuelto en la bandera francesa se encuentra frente a la oficina de turismo de Lyon, incendiada durante una protesta contra el alto costo de la vida en el sureste de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Jeff PACHOUD / AFP).
Un manifestante envuelto en la bandera francesa se encuentra frente a la oficina de turismo de Lyon, incendiada durante una protesta contra el alto costo de la vida en el sureste de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Jeff PACHOUD / AFP).
/ JEFF PACHOUD
Por Agencia EFE

La secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, reclamó este martes una subida salarial de 100 euros mensuales para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado.

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