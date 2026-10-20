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Resumen

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Cuerpos Republicanos de Seguridad franceses (CRS) detienen a un manifestante durante los enfrentamientos durante la protesta contra el "alto costo de la vida" en Marsella, al sur de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP).
Cuerpos Republicanos de Seguridad franceses (CRS) detienen a un manifestante durante los enfrentamientos durante la protesta contra el "alto costo de la vida" en Marsella, al sur de Francia, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Thibaud MORITZ / AFP).
/ THIBAUD MORITZ
Por Agencia AFP

Los tribunales de Francia empezaron a juzgar a los detenidos durante los disturbios del fin de semana, mientras el gobierno anunció una nueva noche de toques de queda este martes para acabar de retomar el control.

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