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Resumen

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Protestas comenzaron con la movilización de estudiantes y se radicalizó con el paso de los días y la suma de otros grupos. Reclaman el aumento del costo de vida, los precios del combustible y la financiación de la educación. (Foto: AFP)
Protestas comenzaron con la movilización de estudiantes y se radicalizó con el paso de los días y la suma de otros grupos. Reclaman el aumento del costo de vida, los precios del combustible y la financiación de la educación. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

Francia vive una escalada de violencia en medio de protestas, saqueos, detenciones y crecientes tensiones políticas. Lo que comenzó como un reclamo estudiantil se ha convertido en una movilización de alcance nacional que deja, por ahora, más de 2.500 detenidos y 600 policías, además de numerosos comercios e instituciones vandalizados. Ante la magnitud de los disturbios, el Gobierno del presidente Emmmanuel Macron comenzó a imponer el lunes toques de queda nocturnos en zonas de París y otras ciudades, y anunció ayudas para los trabajadores de cerca de 3.000 establecimientos afectados.

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