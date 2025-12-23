Llegamos al final del 2025, momento de hacer balances de lo que preveíamos a finales del 2024 que podría ocurrir este año que se va, y confrontar esas previsiones con lo que terminó ocurriendo.

A inicios de este año, había una gran pregunta y una gran previsión. La pregunta era si la presidenta Dina Boluarte lograría terminar su mandato; la previsión era que el calendario electoral marcaría fuertemente las decisiones de los diferentes actores políticos.

En efecto, sabíamos que Dina Boluarte sería especialmente vulnerable desde la convocatoria a las elecciones generales del 2026, en tanto desde ese momento los congresistas podrían interpretar que su mandato no podría ser recortado, y desde julio, en tanto el Congreso no puede ser disuelto en el último año de gobierno.

Decíamos a inicios de este año que la vacancia de Dina Boluarte era “verosímil en tanto la incompetencia e ineficacia para enfrentar los problemas del país se hace cada vez más patente, lo que se expresa en su prácticamente nulo respaldo ante la opinión pública, y en que el gobierno se encuentre aislado y no logre satisfacer las expectativas ni de sectores de derecha ni de los de izquierda”.

Como sabemos, el gobierno de Dina Boluarte se fue desgastando progresivamente, hasta su caída en octubre de este año, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana y de cambios en los actores políticos que antes sostenían a la presidenta, como Renovación Popular.

El presidente José Jerí inició su gobierno en términos relativamente auspiciosos, intentando marcar diferencias con la exmandataria Dina Boluarte sobre todo en términos de estilos y formas de comunicación, pero seguramente le resultará difícil mantener sus niveles de aprobación a lo largo de los próximos meses.

Como era previsible, las decisiones de los actores y la atención de la ciudadanía han estado crecientemente marcadas por los plazos del proceso electoral, que todavía no tiene tendencias definidas.

Cabe mencionar que el exalcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, concretó finalmente su renuncia y postulación a la presidencia; por más controvertidas y cuestionables que hayan sido sus acciones desde la alcaldía, lograron el propósito de constituir una base electoral de campaña y, por el momento, le sirve para encabezar las encuestas de intención de voto.

En tanto el gobierno de José Jerí expresa de manera directa los acuerdos y mayorías formadas en el Congreso de la República alrededor de su designación en julio, prima en términos generales la misma orientación y dinámica registrada desde el gobierno de Dina Boluarte.

Sí resulta relevante llamar la atención sobre que a lo largo del año se acentuó el avance del Legislativo en términos de imponer su poder sobre otros poderes del Estado, notoriamente en el caso de la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza, así como en las controversias entre el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional respecto de su suspensión y reposición.

Cabe destacar además que desde la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha tenido protagonismo en impulsar iniciativas legislativas como la ley de amnistía para miembros de las fuerzas del orden que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, y que se suma a la ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad. Todas estas iniciativas legales someten a tensión a nuestro sistema de justicia y a su funcionamiento democrático.