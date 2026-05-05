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Del “tesoro inmóvil” a la inversión cultural

“La clave no es la inversión en sí misma, sino la calidad de la regulación y la supervisión”.

    Alfredo Luna Briceño
    Por

    Exministro de Cultura y miembro del Consejo Ejecutivo de Pro Inversión

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    La ciudadela incaica de Machu Picchu es la atracción más conocida de Cusco. (Foto: Carolina Paucar / AFP)
    La ciudadela incaica de Machu Picchu es la atracción más conocida de Cusco. (Foto: Carolina Paucar / AFP)
    / CAROLINA PAUCAR

    Durante décadas, el Perú ha custodiado su herencia cultural bajo una lógica de “cofre bajo llave”: proteger sin gestionar. Sin embargo, los datos muestran que la custodia sin gestión termina, en la práctica, en abandono. Con 443 expresiones de patrimonio cultural vivo y más de 28.000 sitios arqueológicos prehispánicos, el Estado enfrenta una limitación estructural si pretende ser el único financista y gestor.

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