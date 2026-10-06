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El fin del lulismo

“¿Qué ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido? En gran medida, se trata de la corrupción que ha florecido con Lula y que ha empeorado las instituciones”.

    Por
    (Evaristo Sa / AFP)
    (Evaristo Sa / AFP)
    / EVARISTO SA

    Flavio Bolsonaro superó las expectativas en Brasil este domingo al obtener más votos que Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se espera que gane la segunda vuelta. De ser así, será no solo el más reciente rechazo a la izquierda latinoamericana en las urnas, sino que representará quizás algo más importante: el fin del lulismo.

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