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El hartazgo de América Latina

“Si llega al poder prometiendo orden, crecimiento y eficiencia, tendrá que entregar resultados contundentes”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hay una idea que se repite con demasiada frecuencia últimamente: América Latina está girando hacia la derecha. Después de años de ‘marea rosa’, el péndulo vuelve a moverse en sentido contrario. Pero, con sinceridad, creo que estamos frente a algo más profundo e inquietante: el elector latinoamericano se está quedando sin paciencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.