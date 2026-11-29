El fenómeno de la informalidad en nuestro país ha sido interpretado tradicionalmente desde un prisma liberal, de derecha. En las últimas décadas del siglo XX, mientras los intelectuales de izquierda buscaban en el “sujeto popular” las bases de un ‘homo revolucionario’, nuestros liberales criollos apostaron por la narrativa del “sujeto liberal”, un emprendedor popular, un empresario “desde abajo”. Se disputaba la interpretación ideológica del trabajador informal; es decir, el autoempleado que carece de protección social. La caída del muro y de la utopía socialista dejó en claro que no habría ningún “nuevo orden” después del desborde popular. El predominio de la economía de mercado posterior a este hito parecía haberle dado la razón a la interpretación del individualismo liberal traducido a nuestro entorno. De hecho, la lectura del informal como “yo mismo soy mi jefe” caló temporalmente en nuestro país, no tanto por convicción ideológica de los actores sociales, sino sencillamente por la histórica debilidad del Estado, incapaz de sostener un gasto público considerable sin quebrarse.

Así llegamos a un pacto social tácito: el Estado no protege, pero tampoco extrae contribuciones; el individuo no protesta, pero se las arregla para subsistir. Es decir, la informalidad se impuso como un mecanismo de redistribución social en un sistema promercado. Bajo esta lógica creció la economía del país, pero también el caos de nuestra capital y las principales ciudades, ante la contemplación de nuestras élites. Finalmente, el vendedor ambulante de la esquina, el tallerista de Gamarra, el chofer de combi de nuestras calles eran el “mal menor”, una suerte de mal gusto tolerable.

En el siglo XXI, este pacto social se degradó como resultado de cambios estructurales. Las regiones se volvieron más dinámicas económicamente, pero no solo los centros urbanos, sino también la abandonada ruralidad. Los cambios tecnológicos pusieron la extracción de recursos naturales al alcance del emprendedurismo informal: desde equipamiento para minería “artesanal” hasta las ecosondas con GPS para localizar cardúmenes en zonas no permitidas o temporadas de veda. Si el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pues ahora resultaba más accesible esa riqueza. Raimondi reinterpretado por el ‘rational cholo’. Cualquiera que haya estado viendo las bases sociales de una república sencillamente no conoce el Perú, solo a sus patas. La zona gris de la informalidad generó vasos comunicantes entre economías ilegales que buscan penetrar a las legales. Así, se generaron lumpen-burguesías que en medio del desconcierto fueron catalogadas como “mafias”. Estamos ante una clase social emergente que acumula capital gracias a la informalidad. Pero lo más grave es que este antimodelo de mercado con alta informalidad se legitimó socialmente.

En mi columna anterior compartía algunos resultados de un estudio de opinión pública de 50+Uno sobre la informalidad. Se construyó un índice de tolerancia a la informalidad interrogando a una muestra representativa a nivel nacional y subnacional sobre aceptabilidad de actividades como: trabajar sin estar en planilla, invadir un terreno, tomar posesión de socavones mineros, pescar y talar en zonas sin autorización. En una escala del 1 al 5, donde 1 es tolerancia cero y cinco, tolerancia máxima, la media nacional se ubica en el punto 2,15, a pesar de la alta estigmatización social sobre el tema. En Arequipa y en Piura la correa hacia la informalidad es más ancha: 2,32 y 2,43, respectivamente. El Cusco se encuentra sobre el promedio nacional, y Lima y Callao y La Libertad con menor tolerancia, con puntajes de 2,06 y 1,87, respectivamente.

Luego de un análisis de asociatividad de variables, se encontró que, además de factores estructurales (a mayor pobreza, mayor tolerancia a actividades informales; a mayor ruralidad, también), elementos ideológicos y políticos ayudan a explicar la variación. La aceptabilidad es mayor entre quienes se ubican a la izquierda del espectro político y entre quienes votaron por Pedro Castillo en el 2021, con una brecha de 0,37 desviaciones estándar con quienes están en sus antípodas. Se puede inferir que la tolerancia a la informalidad es mayor entre los que adhieren los emblemas y los candidatos de la izquierda; no así, por ejemplo, entre quienes son fujimoristas o consideran que el desarrollo de un país depende del individuo y no del Estado. ¿Qué ha sucedido en el país para que “el otro sendero” también se incline a la izquierda?

El castillismo ha emergido como la representación espontánea de la informalidad actual, más que por mérito propio, por oposición al fujimorismo. Cuando este dejó de ubicarse en el campo antiestablishment y pasó a defender el nuevo statu quo (la Constitución de 1993), perdió sintonía con la racionalidad individual de los informales que persiguen negociar las normas, antes que acatarlas. Paradójicamente, hoy en el gobierno intentan poner orden en la sociedad y recomponer el Estado de derecho, pero se encuentran con la adversidad de los sectores que alguna vez movilizaron. El posicionamiento sobre el Reinfo (izquierdistas por su extensión; fujimorismo por la formalización) es solo un ejemplo visible de nuestra grieta: informales versus formales. Con una nota de gravedad: que la lógica de la informalidad va más allá de la evasión tributaria o la amnistía de sanciones. Va ganando la batalla de la legitimidad social, no solo ampliando su nivel de tolerancia, sino permitiendo la normalización de la anomia. En este contexto, la lumpen-burguesía se expande y empieza a penetrar lo que nos queda de institucionalidad. Para el gobierno, hay un problema: los sectores informales se van a la izquierda; para el país, uno más grave: actores ilegales van ganando más poder. En la actualidad, la principal amenaza a nuestra prosperidad no es el terrorismo, sino el “blanqueo” de la ilegalidad, que ronda, en traje y corbata, los cocteles del establishment.