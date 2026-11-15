El Perú que se encuentra alrededor de un hombre

Hay pocas cosas capaces de poner de acuerdo a los peruanos. La comida, probablemente, sea una de ellas. El fútbol, con sus alegrías y frustraciones, otra. Después de eso, no recuerdo haber visto algo que nos reúna de una manera tan transversal como lo está haciendo el papa León XIV.

Y hay algo particularmente extraordinario en ello: esta vez no nos une una selección, un plato o una bandera. Nos une una persona. Un hombre de carne y hueso, con una historia, una voz, una memoria y un vínculo con nuestro país. He tenido el privilegio de acompañar periodísticamente esta gira papal desde Roma, pasando por Uruguay y Argentina, hasta llegar al Perú.

He visto a multitudes conmoverse en Montevideo, he sentido la dimensión de una convocatoria multitudinaria en Buenos Aires y he sido testigo de la expectativa que despierta cada aparición del pontífice. Pero ha sido en el Perú donde he comprendido con mas claridad que esta visita tiene una dimensión que va más allá de lo religioso.

Porque León XIV no es para los peruanos solamente el sucesor de San Pedro. Es también Robert Prevost, el sacerdote que caminó por nuestras calles, que conoció nuestras dificultades, que vivió en Chiclayo, que aprendió a querer esta tierra y que, de alguna manera, nunca terminó de irse de ella. Por eso, cuando regresa, hay algo que se parece a un reencuentro familiar. La gente no solamente quiere verlo. Quiere saludarlo, agradecerle, contarle algo, entregarle una carta, acercarle a sus hijos. Hay algunos que lloran.

En Chiclayo he encontrado una dimensión todavía más íntima de esta historia. Allí no hablan de él como una figura lejana ni como una autoridad internacional. Hablan de alguien que estuvo, que caminó, que compartió. De alguien que pertenece también a sus recuerdos. Escuchar esas historias permite entender que el vínculo entre León XIV y el Perú no nació con su elección como Papa. Viene de mucho antes.

Como periodista, uno aprende a mantener cierta distancia frente a los acontecimientos. Observar, preguntar, contrastar, contar. Pero hay coberturas que terminan atravesándote. Esta ha sido una de ellas. Cubrir este viaje ha sido un privilegio enorme. También una responsabilidad que espero haber estado a la altura de asumir. Detrás de cada despacho hay muchas horas de trabajo, pero también personas que hicieron posible que estuviera allí.

Quiero agradecer especialmente a Aurelio Arévalo, por la confianza y el respaldo; a toda la redacción que estuvo ahí, al equipo multimedia y de video y a mi familia, por acompañarme incluso desde la distancia y sostenerme durante estos días tan intensos; y a todas las personas que confiaron en mí para asumir esta cobertura.

Me llevo imágenes, conversaciones y recuerdos que probablemente seguiré procesando durante mucho tiempo. Pero me llevo una reflexión: en un país que tantas veces se fragmenta por sus diferencias, hemos encontrado un motivo para mirarnos en una misma dirección.

Quizá el Perú necesite más momentos así. Momentos en los que las diferencias no desaparezcan, pero dejen de ser lo más importante. Y si algo me ha enseñado este viaje, es que basta un hombre que vuelve a casa para recordarnos que todavía podemos encontrarnos.