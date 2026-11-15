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El Perú que se encuentra alrededor de un hombre

Mañana terminará esta visita, pero ojalá no se termine tan pronto aquello que ha conseguido despertar entre nosotros: la capacidad de sentirnos parte de un mismo país.

    Juan Pablo León Almenara
    Por

    Periodista

    juan.leon@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hay pocas cosas capaces de poner de acuerdo a los peruanos. La comida, probablemente, sea una de ellas. El fútbol, con sus alegrías y frustraciones, otra. Después de eso, no recuerdo haber visto algo que nos reúna de una manera tan transversal como lo está haciendo el papa León XIV.

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