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El premio Nobel de economía del 2026

“Hall razonó que los cambios de un año a otro en los ingresos no tendrían mayor influencia en el consumo agregado”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    Hall estudió cómo las decisiones de consumo dependen de los ingresos que las personas esperan recibir en el futuro. Woodford, por su parte, analizó cómo las expectativas influyen en la fijación de precios. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)
    Hall estudió cómo las decisiones de consumo dependen de los ingresos que las personas esperan recibir en el futuro. Woodford, por su parte, analizó cómo las expectativas influyen en la fijación de precios. (Foto de Jonathan Nackstrand / AFP)

    Robert Hall y Michael Woodford, de las Universidades de Stanford y Columbia, respectivamente, han ganado el premio Nobel de economía este año por desarrollar “los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. El trabalenguas tiene una explicación: durante décadas los economistas, particularmente aquellos en posiciones relacionadas con la concepción y ejecución de la política económica, creyeron o actuaron como si creyeran que los altibajos de la economía podían explicarse por relaciones arbitrarias entre variables como el producto bruto interno y el consumo y, además, controlarse mediante la manipulación de variables “autónomas” como la inversión pública. Keynesianismo se llamaba y llegó a tener una bien ganada mala reputación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.