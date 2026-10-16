El premio Nobel de economía del 2026

Robert Hall y Michael Woodford, de las Universidades de Stanford y Columbia, respectivamente, han ganado el premio Nobel de economía este año por desarrollar “los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. El trabalenguas tiene una explicación: durante décadas los economistas, particularmente aquellos en posiciones relacionadas con la concepción y ejecución de la política económica, creyeron o actuaron como si creyeran que los altibajos de la economía podían explicarse por relaciones arbitrarias entre variables como el producto bruto interno y el consumo y, además, controlarse mediante la manipulación de variables “autónomas” como la inversión pública. Keynesianismo se llamaba y llegó a tener una bien ganada mala reputación.

Pero desde fines de la década de 1950 un número cada vez mayor comenzó a preocuparse por entender de qué estaban hechas esas variables; en otras palabras, cómo se toman las decisiones individuales —de ahí lo de fundamentos microeconómicos— que, sumadas, dan como resultado el consumo y la inversión de toda la economía —los llamados “agregados macroeconómicos”—.

Robert Hall fue uno de ellos. Su punto de partida era la “hipótesis del ingreso permanente” del gran economista Milton Friedman, según la cual las decisiones individuales de consumo no dependen exclusivamente de los ingresos actuales de la gente, sino de sus ingresos actuales y también de los que esperan recibir a lo largo de su vida. Casi nadie compraría nunca una casa si solamente comparara el precio con los ingresos que recibe en el año. La mayoría pide un préstamo que espera pagar con sus ingresos de los próximos 10, 20 o 30 años. Compra con su “ingreso permanente”.

Hall razonó que, si la hipótesis era correcta, los cambios de un año a otro en los ingresos no tendrían mayor influencia en el consumo agregado. Solamente si cambiaban las expectativas sobre los ingresos futuros se podría observar en las estadísticas un cambio significativo en el consumo. La demostración empírica de esta proposición fue su gran contribución.

Woodford, por su parte, observó que los movimientos en las tasas de interés no tienen por qué cambiar los ingresos futuros que la gente esperaba recibir, pero sí cambian el valor que les da a los ingresos esperados —su “valor presente”, como dicen los economistas— y, de esa manera, afectan el consumo. Esta observación fue determinante para que los bancos centrales del mundo dejaran de prestar tanta atención a la cantidad de dinero en circulación y se comenzara a usar la tasa de interés como instrumento de la política monetaria, una influencia no necesariamente benigna, a nuestro minoritario entender, pero muy extendida y estimada en la profesión. Es eso lo que justifica el reconocimiento.