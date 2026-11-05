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Fujimori: 100 días

“La gran diferencia frente al gobierno de Toledo quizá radique en la consolidación aún pendiente del soporte parlamentario oficialista”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Otra mirada al gobierno de Fujimori es pensar desde la ucronía: ¿qué hubiera pasado si los resultados del balotaje de junio favorecían a Roberto Sánchez?". (Composición: GEC)
    "Otra mirada al gobierno de Fujimori es pensar desde la ucronía: ¿qué hubiera pasado si los resultados del balotaje de junio favorecían a Roberto Sánchez?". (Composición: GEC)

    La usual evaluación en torno a los primeros 100 días de gobierno ha mostrado diversas opiniones. Esta es una más, aunque procura ubicar el examen más cerca de la historia reciente que de la coyuntura.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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