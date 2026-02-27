El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Gabinete de emergencia

“El Ejecutivo debe convencer al Parlamento con transparencia, sin pactos ni repartijas de poder”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Miralles ha ofrecido elecciones transparentes en las que el Estado facilitará todo lo necesario para su ejecución". Foto: Presidencia.
    "Miralles ha ofrecido elecciones transparentes en las que el Estado facilitará todo lo necesario para su ejecución". Foto: Presidencia.

    A dos meses de las elecciones generales y cinco del cambio de mando, el Perú estrena Gabinete en medio de acusaciones de “repartija”, “producto del pacto mafioso” y cesión de cupos en el Ejecutivo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.