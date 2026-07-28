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El día siguiente sin vuelta atrás

“¿Podrá Keiko Fujimori hacer que los peruanos transitemos con más seguridad, menos incertidumbre y mejor suerte por esas viejas y dolorosas dualidades?”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    (Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)
    (Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)

    Marcar un antes y después al comienzo de un gobierno es probablemente la decisión política de mayor coraje, ambición, riesgo y suerte de un presidente o presidenta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.