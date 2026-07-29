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Separación de poderes, una precisión necesaria

“El que el partido de gobierno no lidere las cámaras no es un punto relacionado con la separación de poderes”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    "La proclamación del 28 de julio, como ha mostrado Pablo Ortemberg, fue nada más y nada menos que una recreación de las ceremonias monárquicas de celebración del poder". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La proclamación del 28 de julio, como ha mostrado Pablo Ortemberg, fue nada más y nada menos que una recreación de las ceremonias monárquicas de celebración del poder". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    He escuchado con bastante asombro sostener que para hacer realidad la separación de poderes era necesario que la oposición ganara las elecciones para dirigir las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados; lo que finalmente solo logró en esta última.

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