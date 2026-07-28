El Estado debe contar con profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país, señaló Keiko Fujnimori. (Foto: Andina)
El Estado debe contar con profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país, señaló Keiko Fujnimori. (Foto: Andina)
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Por Juan Saldarriaga

El próximo Gobierno pondrá especial atención en contar con mejores funcionarios públicos para sacar adelante las políticas sociales, económicas y de seguridad que emprenderá durante el próximo quinquenio.

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