El próximo Gobierno pondrá especial atención en contar con mejores funcionarios públicos para sacar adelante las políticas sociales, económicas y de seguridad que emprenderá durante el próximo quinquenio.

En esa línea la presidenta Keiko Fujimori anunció que impulsará “la gran reforma del servicio civil”.

“Queremos un Estado integrado por profesionales preparados, honestos y comprometidos con el país. La carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio”, dijo en el mensaje inaugural de su mandato.

Precisó que la reforma del Estado no será suficiente para transformar el país si no va acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal, por lo que este será otro objetivo prioritario.

“Ordenaremos las cuentas públicas, eliminaremos el gasto innecesario y utilizaremos cada sol del Estado con responsabilidad. La estabilidad fiscal no es solo una cifra: es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos”, manifestó.

Añadió que todo esto vendrá acompañado por la transformación del sistema de compras públicas, que representa el 24% del gasto nacional.

Así, anunció que su gobierno reducirá la dispersión de procedimientos y adquisiciones, y que fortalecerá los mecanismos de control.

“Aprovecharemos el poder de compra del Estado para obtener mejores condiciones y ahorrar recursos que volverán a los ciudadanos en forma de obras y servicios. No podemos permitir que la ineficiencia siga costándole oportunidades al Perú. Cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”, indicó.

Para ello propuso mejorar la planificación de la inversión pública para que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades dejen de actuar como compartimentos separados.

“Estableceremos mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar como un solo Estado”, anotó.