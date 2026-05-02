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¿Quién protege nuestra identidad digital?

“La solución empieza con prácticas sencillas: usar contraseñas únicas, activar la verificación en dos pasos y fortalecer la educación digital”.

    Leily Marlith Llanos Ángeles
    Por

    Estudiante de Ingeniería Biomédica en la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Cada día entregamos más información personal de la que imaginamos. Basta con usar una aplicación, comprar en línea o activar el GPS del celular para dejar una huella digital. Antes, pensaba que esto no importaba porque “no tengo nada que ocultar”. Sin embargo, al estudiar Ingeniería Informática, comprendí que ese pensamiento es peligroso: nuestros datos son valiosos y representan quiénes somos.

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