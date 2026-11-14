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Nostalgia del enemigo autoritario

“El tiempo dirá si, a punta de decepciones o de golpes de realidad, los nostálgicos del autoritarismo fujimorista terminan diluyendo su rechazo y adoptando una cultura democrática de tolerancia al otro”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: GEC
    Composición: GEC

    Fue notorio el desconcierto de antifujimoristas uno o dos meses atrás, al constatar que Keiko Fujimori, lejos de mostrar mano dura y actitudes dictatoriales, revelaba más bien modales respetuosos y hasta una imagen de debilidad. Se dejaba notar entonces, en las columnas y declaraciones de ese sector, una suerte de nostalgia del enemigo autoritario, del monstruo maligno que arrasaría con todo, algo así como un síndrome de Estocolmo fallido, despojado de su opresor. Y como la habían imaginado todopoderosa, señalaban entonces, con una mezcla de burla y extrañeza, lo que veían como improvisación, demoras y contradicciones internas.

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