Fue notorio el desconcierto de antifujimoristas uno o dos meses atrás, al constatar que Keiko Fujimori, lejos de mostrar mano dura y actitudes dictatoriales, revelaba más bien modales respetuosos y hasta una imagen de debilidad. Se dejaba notar entonces, en las columnas y declaraciones de ese sector, una suerte de nostalgia del enemigo autoritario, del monstruo maligno que arrasaría con todo, algo así como un síndrome de Estocolmo fallido, despojado de su opresor. Y como la habían imaginado todopoderosa, señalaban entonces, con una mezcla de burla y extrañeza, lo que veían como improvisación, demoras y contradicciones internas.

Por eso, cuando la presidenta cambió de tono en sus presentaciones, cuando apareció junto a fuerzas militares y policiales para anunciar el Comando Unificado, o declaró que la paciencia se le estaba acabando ante la demora del Congreso en otorgar facultades legislativas, por ejemplo, el alma les volvió al cuerpo a esos críticos porque parecían confirmar sus primarias aprensiones. No se habían equivocado. Efectivamente, estábamos ante el peligro autoritario que poco a poco se iba develando.

Por supuesto, esa presunción, junto al propósito deliberado de los más radicales de que el Gobierno fracase, llevó a la mayoría opositora de izquierda en la Cámara de Diputados a entregar solo 20 de las 66 facultades solicitadas, rompiendo la tradición republicana por la cual el Gobierno entrante recibe siempre las facultades solicitadas al Congreso. No se le podía dar facultades legislativas a un Gobierno genéticamente autoritario. Era provocar al mal, darle los instrumentos para que realice sus peores designios.

Menos aún se le podía dar facultades en lo relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad ni para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia. Era provocar el retorno del SIN, resucitar a Montesinos con otro nombre.

El partido político Obras, en cambio, de manera inteligente, limó las aristas que podían ser vistas como más peligrosas en esos temas y propuso eliminar la ampliación de la definición de grupos hostiles que se pedía para que las Fuerzas Armadas pudieran combatir contra ellos, entre otros cambios. De esa manera, recogía en parte las aprensiones, pero no negaba del todo los pedidos. Jugó el papel de centro mediador, creativo, propositivo y facilitador que el partido Buen Gobierno, obnubilado por su antifujimorismo, nunca pudo ejercer.

Es de esperar que el pragmatismo de centro o centroizquierda de Obras se consolide en la Cámara de Diputados a fin de que el Congreso pueda debatir y aprobar los proyectos de ley sobre reformas estructurales que vendrán del Ejecutivo, dándole un mínimo de gobernabilidad al Gobierno.

El tiempo dirá si, a punta de decepciones o de golpes de realidad, los nostálgicos del autoritarismo fujimorista terminan diluyendo su rechazo y adoptando una cultura democrática de tolerancia al otro. Difícil, porque habría que preguntarse cuánto de la identidad de esos partidos está dada por su alergia al fujimorismo o al keikismo (como si Keiko fuera lo mismo que Alberto), y no por un proyecto programático propio que la izquierda ya no tiene y, menos, por una impostada defensa de la democracia que partidos que enarbolan la asamblea constituyente —un método para concentrar el poder— no pueden abrazar con autenticidad.