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¿El “modelo Bukele” es aplicable acá?

“En el Perú es difícil retirar a policías corruptos. El régimen disciplinario tiende a absolverlos y, si son expulsados, el Poder Judicial suele reponerlos”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Composición EC)
    (Foto: Composición EC)

    El “modelo Bukele” en seguridad comenzó por retirar alrededor de un 20% del personal policial, sea por corrupción, vinculaciones criminales o por edad. En el Perú es difícil retirar a policías corruptos. El régimen disciplinario tiende a absolverlos y, si son expulsados, el Poder Judicial suele reponerlos. La reforma policial en marcha plantea reformar la ley de Régimen Disciplinario y la ley de Ascensos de la PNP -no hay ni siquiera un reglamento de evaluación de desempeño para que se ascienda por mérito y no por contactos o pagos-. Pero, ¿cómo hacer para que el Poder Judicial no reponga?

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