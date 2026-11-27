El “Manifiesto de París contra la Oligarquía Internacional”, publicado la semana pasada y firmado, entre otros, por cuatro economistas ganadores del premio Nobel, sostiene que los grandes multimillonarios son una amenaza para la democracia. No en mayor medida, diríamos nosotros, que aquellos que andan silenciando violentamente, en los campus universitarios, a quienes expresan ideas que no les gustan o que quieren imponer una manera única de hablar y pensar. Pero no es eso lo que nos interesa tratar ahora, sino la suposición implícita en el Manifiesto de que las fortunas de los grandes multimillonarios han aparecido de la nada o, peor, que se forjaron a costa del resto de la humanidad.

William Nordhaus, un economista que murió el mes pasado y también ganador del premio Nobel, estimaba que los innovadores –varios de los multimillonarios más conocidos– capturan apenas el 4% de la riqueza que sus innovaciones generan. El otro 96% se traslada a las grandes mayorías a través de precios más bajos y una mayor variedad de productos. Irónicamente, como señaló nuestro amigo Ian Vásquez en estas páginas, el Manifiesto no ha encontrado mejor medio para difundirse que X, la red social adquirida hace unos años por el más conspicuo de los supuestos oligarcas internacionales.

Nordhaus parte del concepto de innovación como una reducción significativa de costos gracias a la introducción de nuevos métodos de producción. El innovador se encuentra, así, en una posición de ventaja frente a sus competidores, una ventaja que le permite aumentar sus ganancias aun reduciendo los precios para los consumidores. Esa ventaja, sin embargo, no es eterna. Sus competidores tratarán de imitarlo o inventarán otros métodos que erosionarán sus ganancias y, quién sabe, los pondrán esta vez en ventaja, a los competidores, en un proceso que nunca termina.

Nordhaus estima, con datos que abarcan toda la segunda mitad del siglo pasado, que los innovadores capturan inicialmente tan solo el 7% de las reducciones de costos, y lo que es más importante, que su posición de ventaja competitiva se deprecia con el tiempo, como cualquier otro activo productivo. A largo plazo, como ya dijimos, menos del 4% de la riqueza que crean termina en sus propios bolsillos. Lo demás está disperso entre los usuarios de X, Facebook, Instagram y otros servicios gratuitos, y entre los que llamamos del celular a nuestros parientes y amigos a una fracción de lo que costaba llamarlos desde un teléfono fijo, especialmente cuando las compañías telefónicas eran estatales, como parece que les gustaría a los promotores del Manifiesto de París.