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Perú: el reto de envejecer

“En los siguientes años tenemos que invertir al mismo tiempo en la productividad de los jóvenes y de los adultos mayores”.

    Lucía Benavides
    Por

    Directora de Cetemin

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Seguimos siendo un país joven. La edad promedio de los peruanos es de 34 años, pero estamos envejeciendo rápidamente. Vivimos más años y tenemos menos hijos. Estas tendencias nos obligan a repensar, desde la perspectiva individual, nuestros planes de carrera, y, como empresas y país, la contribución de los adultos mayores a nuestra economía y sociedad. En su serie de libros “The 100-Year Life”, los profesores de London Business School Lynda Gratton y Andrew J. Scott afirman que, en un contexto de longevidad y reducción de la natalidad, el paradigma de una carrera lineal no es viable tanto en términos financieros como motivacionales. Esto implica un gran reto para los profesionales: reimaginar nuestras carreras como un portafolio de actividades dependientes e independientes, dedicar tiempo y esfuerzo al aprendizaje constante, y combinar el trabajo con retos creativos y el disfrute de nuestras relaciones personales.

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