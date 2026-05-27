El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Tyché

“Nuevamente millones de peruanos nos enfrentamos a un ‘dilema’ [...] con dos opciones y que, cualquiera que elijas, te llevará a una situación incómoda”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Tyché es el nombre de una diosa griega que te puede sorprender. Así como ella, son las elecciones en América Latina y sobre todo en el Perú. Ahora estamos en un estado pendular, nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, con sus respectivos centros que, como bien explica el filósofo y politólogo italiano Giovanni Sartori, no es una ideología, tampoco una posición política definida, sino una estrategia. Ya decía Nicolás Maquiavelo que es difícil llegar al poder, pero es más difícil permanecer en él. De lo primero, bien lo sabe Keiko Fujimori que postula a la presidencia por cuarta vez, como sucedió con Lula da Silva en Brasil y Manuel López Obrador en México, que fueron elegidos luego de haber perdido en tres oportunidades. Veremos si con la hija del dictador Alberto Fujimori pasa lo mismo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.