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Las reglas después del partido

Si el JNE iba a impedir la reelección de alcaldes, debió aclarar su criterio antes de las elecciones, no después.

    Editorial El Comercio
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    Foto: César Campos/ GEC.
    Foto: César Campos/ GEC.

    Desde este Diario hemos cuestionado las llamadas reelecciones encubiertas, no por oponernos a la reelección municipal, sino porque consideramos que este mecanismo contradice la Constitución y las leyes electorales vigentes. Rafael López Aliaga no aceptó jurar el cargo de senador para el que fue electo el pasado mes de abril y sabiendo que no podía reelegirse como alcalde de Lima Metropolitana recurrió a otra jugada cuestionable para aparecer nuevamente como postulante al cargo de primer regidor.

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