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Expuestos a una sobrecarga

El hecho de que un incendio en un solo punto pueda paralizar al Reniec demuestra lo vulnerable que es la infraestructura sobre la que descansa la identificación de todos los peruanos.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)
    / MARIO ZAPATA

    Este lunes, un incendio afectó los servidores del Reniec. Una sobrecarga eléctrica bastó para incendiar sus equipos y derribar de golpe los servicios de identificación de los que dependen decenas de entidades públicas y privadas. Un hecho que podría haber quedado como un incidente técnico superado en pocas horas paralizó todos los servicios que esta importante entidad tiene a su cargo.

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