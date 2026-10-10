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Un aviso que debe tomarse en cuenta

Lo ocurrido en Chile demuestra que ni los países mejor preparados están a salvo de El Niño, y el Perú no puede esperar al desastre para actuar.

    Editorial El Comercio
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    Vehículos afectados por el paso del aluvión en la comuna de Las Condes este viernes, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González
    Vehículos afectados por el paso del aluvión en la comuna de Las Condes este viernes, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González
    / Elvis González

    Este jueves, un aluvión de agua y barro bajó desde la precordillera hacia la comuna santiaguina de Las Condes. Arrastró decenas de vehículos y un bus, inundó viviendas y clínicas, dejó seis heridos y llevó al presidente de Chile, José Antonio Kast, a decretar zona de catástrofe. La alcaldesa Catalina San Martín calificó la lluvia de “absolutamente inesperada”, pero reconoció que venían de un invierno muy lluvioso y que El Niño se anunciaba fuerte. Según la ONU, podría ser el más intenso en medio siglo.

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