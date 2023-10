Como se sabe, los restos de la distinguida escritora nacional Clorinda Matto de Turner, quien falleció en Buenos Aires, reposan en el mausoleo de la distinguida familia Colman de Blanco. No es posible que las cenizas de una de las mujeres más brillantes de nuestra patria no descansen en su tierra natal. Clorinda Matto de Turner recibió aplausos y distinciones no solo en América, sino también en Europa. Quien tanto bien hizo a nuestras letras debe retornar a tierra nacional y ser enterrada junto a su hermano Daniel Matto.

H.L.M.