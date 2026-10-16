1926: Accidentes ferroviarios en Francia

Desde el armisticio, Francia bate el récord de catástrofes ferroviarias. Es raro que transcurran 15 días sin que se registre un incidente en su vasta red. Basta consultar las colecciones de los periódicos para dar exacta cuenta de la aterradora importancia de los sinestros ferroviarios. La inseguridad del tráfico ferroviario francés se ha hecho casi proverbial y, no hace mucho, una sesuda revista de Manchester consagraba un largo artículo a estudiar esta cuestión, preguntándose cómo podía concebirse que un gran país como Francia no adoptase medidas eficaces.

Desde el armisticio, Francia bate el récord de catástrofes ferroviarias. Es raro que transcurran 15 días sin que se registre un incidente en su vasta red. Basta consultar las colecciones de los periódicos para dar exacta cuenta de la aterradora importancia de los sinestros ferroviarios. La inseguridad del tráfico ferroviario francés se ha hecho casi proverbial y, no hace mucho, una sesuda revista de Manchester consagraba un largo artículo a estudiar esta cuestión, preguntándose cómo podía concebirse que un gran país como Francia no adoptase medidas eficaces.