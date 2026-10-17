1926: La guerra civil en China

Cerca de 1.200 soldados chinos han perecido por el fuego, la explosión de municiones y ahogados, cuando un transporte con tropas se incendió en el río Kiu, en la provincia de Kiang-Si, según informa la agencia de noticias Toho. El vapor llevaba tropas con un cargamento completo de municiones cuando se produjo un incendio a bordo mientras estaba anclado en el Yantsé. Y antes de que los soldados pudieran desembarcar se produjo una explosión. Los soldados llenos de pánico se arrojaban al río, pereciendo muchos ahogados; solo 300 lograron llegar a la playa.

Cerca de 1.200 soldados chinos han perecido por el fuego, la explosión de municiones y ahogados, cuando un transporte con tropas se incendió en el río Kiu, en la provincia de Kiang-Si, según informa la agencia de noticias Toho. El vapor llevaba tropas con un cargamento completo de municiones cuando se produjo un incendio a bordo mientras estaba anclado en el Yantsé. Y antes de que los soldados pudieran desembarcar se produjo una explosión. Los soldados llenos de pánico se arrojaban al río, pereciendo muchos ahogados; solo 300 lograron llegar a la playa.