A propósito de una polémica sobre armamentismo en América del Sur, se ha pronunciado la diplomacia brasileña en estos términos: “Diplomacia y Marina son términos de una misma cuestión, o sea, se integran siempre. No hay ningún contrasentido en esta afirmación; nunca podrán las escuadras, por muy fuertes que ellas sean, sustituir a la diplomacia, pero no es menos cierto que la diplomacia no tiene importancia ni peso si no se tiene una Marina y una Fuerza Armada que la apoye para poder evitar la guerra y servir con eficacia los intereses reales de la concordia”. H.L.M.