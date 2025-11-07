Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Hace 100 años
1925: El encarecimiento del agua
Se nos ha informado que la Junta del Agua, sin previo aviso, sin que sepa de ninguna autorización dictada, está procediendo a elevar considerablemente las pensiones del indispensable servicio a su cargo. Nuestra capital, por su clima y por el polvo que la invade por la falta de lluvias, necesita de mucha agua buena y barata. La campaña de higienización, que ha logrado interesar a la generalidad, requiere también agua al alcance de todos. No puede, pues, ser acogido con beneplácito el encarecimiento que nos ocupa, y no puede serlo porque está reñido con los intereses de la colectividad.

