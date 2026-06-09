1926: Los dibujos de Leonardo da Vinci reaparecen

El corresponsal del diario ‘‘The New York Times” en Roma informa que, después de muchas vicisitudes, las hojas que faltaban del famoso códice de dibujos de Leonardo da Vinci, que incluía varios dibujos sobre la teoría del vuelo, que se considera como el primer paso hacia la aviación, han sido recuperados. Henry Fatio, coleccionista suizo, obsequió esas hojas al rey Jorge V, quien las reintegró al célebre códice. En tiempo de las campañas de Napoleón I, los dibujos fueron llevados a París, en donde fueron robados en 1840, cuando se hizo un traslado de dibujos raros.

El corresponsal del diario ‘‘The New York Times” en Roma informa que, después de muchas vicisitudes, las hojas que faltaban del famoso códice de dibujos de Leonardo da Vinci, que incluía varios dibujos sobre la teoría del vuelo, que se considera como el primer paso hacia la aviación, han sido recuperados. Henry Fatio, coleccionista suizo, obsequió esas hojas al rey Jorge V, quien las reintegró al célebre códice. En tiempo de las campañas de Napoleón I, los dibujos fueron llevados a París, en donde fueron robados en 1840, cuando se hizo un traslado de dibujos raros.