1925: El plebiscito de Tacna y Arica

Se ha anunciado que la moción del general Pershing, acerca de las garantías, contiene demandas de carácter definitivo, al extremo que establecen el derecho de la comisión de intervenir en todas las facetas del plebiscito de Tacna y Arica, tales como el control de las tropas de la policía o la remoción de funcionarios chilenos con el objetivo de asegurar la mayor libertad en el plebiscito. Esto ha sido aprobado en la sesión de la comisión plebiscitaria. Son 11 puntos, que los norteamericanos consideran esenciales a fin de ampliar el progreso “hacia un plebiscito correcto y honrado”.